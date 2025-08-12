מה אם הייתי אומר לך שאתה יכול ליצור
מערכי שיווק חכמים
פירסומות ממגנטות
אסטרטגיות פורצות דרך
בלי לשלם לאסטרטג עשרות אלפי שקלים
ובלי להחזיק יועץ שיווק צמוד
תוכנית שתיתן לך יתרון ענק בעולם העסקים
אתה הולך לקבל סוכן יוצר תוכן שאימנתי שנוצר בטכנולוגיה חדשנית מבוססת AI
שיהפוך להיות עוזר שיווק צמוד שלך וידע ליצור עבורך
פיצוח שיווקי לעסק
בניית אסטרטגיה חדשנית
רעיונות לשיווק
גאנט תכנים שבועי/חודשי
בניית משפך שיווק מקצה לקצה
תסריטים ופרסומות שלא ישאירו שום לקוח אדיש
ובנוסף אתה מקבל הדרכה מעשית אונליין של 14 פרקים מצולמים שבה תלמד איך לצלם לערוך ולייצר תוכן שעובד ומביא לקוחות – ישירות מהנייד ובתוך דקות!!
בהדרכה תלמדו:
הסוכן יוצר עבורכם שאלון אפיון קצר
כדי לדייק את התוצאה שתקבלו
מקבלים רעיונות לשיווק יצירתי
שלא ישאיר אף לקוח שלכם אדיש
סליחה, רק שאלה…
הקורס מיועד לבעלי עסקים מכל תחום, בעלי חנויות ונותני שירות, המעוניינים להפוך את הסטטוס שלהם לממיר בצורה אפקטיבית ולהכניס אלפי שקלים כל חודש דרך ערוץ חינמי לחלוטין
כמו"כ הקורס מותאם גם לבעלי עסקים שמעוניינים לשלוח עובד/ת שינהלו להם את התוכן
בקורס נעבור יחד תהליך של: אסטרטגיה, קריאייטיב, שיווק נכון, יצירת תוכן, עמידה מול מצלמה, צילום, עריכות וידאו ועריכות פוסטים, סדנה מנטלית, והרצאות מרתקות על עולם הבוטים והאוטומציות, איך מגדילים צופים לסטטוס, איך להשתמש בכלי ה Ai לטובת העסק שלנו, ועוד שלל תכנים שיקדמו את העסק שלכם בדיגיטל, לייצר לקוחות חדשים ולהכניס יותר כסף כל חודש.
וכל זה – ב 10 דקות של השקעה ביום !!!
ימי לימוד נפרדים לגברים ולנשים
הקורס כולל 6 מפגשים, פעם בשבוע, חצי יום כל מפגש
מהשעה 10 בבוקר עד 3 בצהריים
וודאי. בקורס נלמד שיטות מיוחדות ליצירת קהילה ותחזוקת הפלטפורמה מבלי צורך להראות את עצמך.
לא. הקורס מתאים גם לבעלי ובעלות עסקים שאין להם ניסיון קודם בשיווק דיגיטלי או ביצירת תוכן.
הקורס מוגבל לכ-25 משתתפים בלבד, כדי להבטיח יחס אישי וליווי צמוד לכל משתתפ/ת
בהחלט! המפגשים בקורס כוללים גם תרגול מעשי עם כלים וטכניקות שתוכלו ליישם כבר באותו יום.
יש כמה הבדלים.
קורסים בחוץ מתמקדים בצילום ועריכה, הקורס של קלאס דיגיטל – ישראל בוגרד מקיף את כל מה שבעל עסק צריך לדעת כדי לשווק את העסק שלו בדיגיטל
בקורס "סטטוס למכירה" כל בעל עסק בונה כבר במהלך הקורס את האסטרטגיה האישית שלו ואת התוכן הייחודי שלו כדי שיוכל לדייק את התוכן ולהכניס יותר כסף מהסטטוס.
אבל הכי חשוב – ללמוד ממי שעשה את בפועל בשנים האחרונות…
פשוט וקל, ממלאים פה את הפרטים, מגיעים לקורס ויוצאים עם כל הידע והכלים שהעסק שלך צריך כדי להביא עוד הרבה לקוחות כל חודש