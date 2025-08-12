ישראל בוגרד מציג:
הבשורה המהפכנית שתשנה את החיים של כל בעל עסק ומשווק בעידן הדיגיטלי
סוכן יוצר תוכן

בוט מיינד

+ הדרכת מעשית אונליין

סטטוס מיינד

ישראל, תן לי את התוכנית
מה אם הייתי אומר לך שאתה יכול ליצור

מערכי שיווק חכמים

פירסומות ממגנטות

אסטרטגיות פורצות דרך 

 

בלי לשלם לאסטרטג עשרות אלפי שקלים

ובלי להחזיק יועץ שיווק צמוד

תוכנית שתיתן לך יתרון ענק בעולם העסקים 

סוכן שיווק AI + הדרכת מעשית אונליין ליצירת תוכן שמביא לקוחות
אני בפנים! שלח לי עכשיו את התוכנית

אז מה כלול בחבילה?

1 - סוכן יוצר תוכן

אתה הולך לקבל סוכן יוצר תוכן שאימנתי שנוצר בטכנולוגיה חדשנית מבוססת AI 
שיהפוך להיות עוזר שיווק צמוד שלך וידע ליצור עבורך

פיצוח שיווקי לעסק

בניית אסטרטגיה חדשנית

רעיונות לשיווק

גאנט תכנים שבועי/חודשי

בניית משפך שיווק מקצה לקצה

תסריטים ופרסומות שלא ישאירו שום לקוח אדיש

2 - הדרכה מעשית אונליין

ובנוסף אתה מקבל הדרכה מעשית אונליין של 14 פרקים מצולמים שבה תלמד איך לצלם לערוך ולייצר תוכן שעובד ומביא לקוחות – ישירות מהנייד ובתוך דקות!!

בהדרכה תלמדו:

  • איך בעלי עסקים יכולים לתפעל סטטוס בלי להיות אושייה​
  • היכרות עם מצלמת הטלפון שלכם וההגדרות החשובות
  • זוויות צילום מומלצות ועמידה נכונה מול מצלמה
  • בחירת לוקיישן לצילום, תאורה וסאונד
  • כריזמה והשפעה דרך המסך
  • עריכת סרטונים באפליקציות מהנייד
  • סוגי התכנים שכל בעל עסק חייב ליצור לסטטוס שלו
  • להשתמש באלגוריתם החדש של WhatsApp
  • איך ליצור סטטוס פעיל גם בלי להיחשף
אם יש משהו אחד שכל בעל עסק רוצה
לעשות הכי טוב זה

שיווק!!!

לקח לי מעל 7 שנים ומעל 150,000 ש״ח השקעות בקורסים עד שהפכתי לאחד המשווקים המובילים במגזר החרדי. יצרתי קמפיינים שיווקים לשורה הראשונה של העסקים והחברות במשק הישראלי שהכניסו להם סכום מצטבר של עשרות מליוני שקלים.

את כל טכניקות השיווק היצירתי הכנסתי לתוך בוט AI
שהופך להיות עוזר השיווק האישי שלך

איך משתמשים בבוט?

1
נכנסים לבוט

הסוכן יוצר עבורכם שאלון אפיון קצר
כדי לדייק את התוצאה שתקבלו

2
בתוך פחות מדקה

מקבלים רעיונות לשיווק יצירתי
שלא ישאיר אף לקוח שלכם אדיש

קולגות בתחום ובעלי עסקים שהשתמשו כבר בתוכנית
טענו שאני עושה פה טעות אסטרטגית.
״התוכנית הזאת שווה מאות שקלים״ הם אמרו לי...
אבל, אני בכל זאת בוחר להשאיר את המחיר

ב - 49 ש"ח בלבד !!!!!

בתשלום חד פעמי!

אבל אני מגביל אותו בזמן

ימים
שעות
דקות
שניות
סליחה, רק שאלה…

למי הקורס מיועד?

הקורס מיועד לבעלי עסקים מכל תחום, בעלי חנויות ונותני שירות, המעוניינים להפוך את הסטטוס שלהם לממיר בצורה אפקטיבית ולהכניס אלפי שקלים כל חודש דרך ערוץ חינמי לחלוטין

כמו"כ הקורס מותאם גם לבעלי עסקים שמעוניינים לשלוח עובד/ת שינהלו להם את התוכן

בקורס נעבור יחד תהליך של: אסטרטגיה, קריאייטיב, שיווק נכון, יצירת תוכן, עמידה מול מצלמה, צילום, עריכות וידאו ועריכות פוסטים, סדנה מנטלית, והרצאות מרתקות על עולם הבוטים והאוטומציות, איך מגדילים צופים לסטטוס, איך להשתמש בכלי ה Ai לטובת העסק שלנו, ועוד שלל תכנים שיקדמו את העסק שלכם בדיגיטל, לייצר לקוחות חדשים ולהכניס יותר כסף כל חודש.

וכל זה  – ב 10 דקות של השקעה ביום !!!

ימי לימוד נפרדים לגברים ולנשים

הקורס כולל 6 מפגשים, פעם בשבוע, חצי יום כל מפגש

מהשעה 10 בבוקר עד 3 בצהריים

וודאי. בקורס נלמד שיטות מיוחדות ליצירת קהילה ותחזוקת הפלטפורמה מבלי צורך להראות את עצמך.

לא. הקורס מתאים גם לבעלי ובעלות עסקים שאין להם ניסיון קודם בשיווק דיגיטלי או ביצירת תוכן.

הקורס מוגבל לכ-25 משתתפים בלבד, כדי להבטיח יחס אישי וליווי צמוד לכל משתתפ/ת

 

בהחלט! המפגשים בקורס כוללים גם תרגול מעשי עם כלים וטכניקות שתוכלו ליישם כבר באותו יום.

יש כמה הבדלים.

קורסים בחוץ מתמקדים בצילום ועריכה, הקורס של קלאס דיגיטל – ישראל בוגרד מקיף את כל מה שבעל עסק צריך לדעת כדי לשווק את העסק שלו בדיגיטל

בקורס "סטטוס למכירה" כל בעל עסק בונה כבר במהלך הקורס את האסטרטגיה האישית שלו ואת התוכן הייחודי שלו כדי שיוכל לדייק את התוכן ולהכניס יותר כסף מהסטטוס.

אבל הכי חשוב – ללמוד ממי שעשה את בפועל בשנים האחרונות…

פשוט וקל, ממלאים פה את הפרטים, מגיעים לקורס ויוצאים עם כל הידע והכלים שהעסק שלך צריך כדי להביא עוד הרבה לקוחות כל חודש

